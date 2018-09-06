نجران 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة السنة التحضيرية أمس، فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين، وذلك بمسرح كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، التعريف بأنظمة الجامعة والسنة التحضيرية، والتعريف بالجامعة ومرافقها، وكذلك الأقسام الأكاديمية والبرامج المصاحبة والأنظمة الخاصة بهما، إضافةً إلى طريقة احتساب المعدل الفصلي، ومواعيد الاعتذار عن دراسة الفصل، إلى جانب التعريف بالتخصصات التي تشترط دراسة السنة التحضيرية، وتعريفهم بالبوابة الخاصة بهم في موقع عمادة القبول والتسجيل، وكيفية الحصول على الطلبات والنماذج التي يوفرها الموقع، وطريقة الاختبارات الفصلية والنهائية طوال العام الدراسي، ونظام التعلم الإلكتروني، ونظام تسجيل المحاضرات وكيفية الاستفادة منهما.// انتهى //09:19ت م0015