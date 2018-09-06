باريس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم بممثلي جمعية الأمل لإنقاذ الأطفال ، وذلك في مقر الجمعية في العاصمة الفرنسية باريس.وقدم خلال اللقاء عروض مرئية عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمبذولة في مساعدة الأطفال حول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين المركز والجمعية .وقال معالي الدكتور الربيعة:" إن هناك حماس كبير للجمعية للمشاركة يداً بيد في أعمال المركز النبيلة ، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تعدّ جزء من منظومة لقاءات نظمت مع جمعيات المجتمع المدني الفرنسية بغية الوصول إلى تعاون وثيق بين مركز الملك سلمان وهذه الجمعيات والمؤسسات المجتمعية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك .وعن البرامج المستقبلية مع الجمعية،أوضح الدكتور الربيعة أنه تم طرح تنفيذ مبادرة أو مبادرتين ضمن برامج انقاذ حياة الأطفال.ووصف مؤسس الجمعية الدكتور ألين دو لوش اللقاء بالبناء جداً ، متطلعاً إلى التعاون مع المركز وإلى تكاتف الجهود فيما بينهما لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من المجاعة و الفقر ونقص المواد الطبية والعلاج حول العالم.وأكد مدير عام الجمعية جون رووش من جانبه على أن المركز والجمعية يحملان نفس القيم والرؤى فيما يخص الاهتمام بالأطفال والنساء في المناطق المحتاجة حول العالم، وعبر عن سعادته بلقاء مسؤولي المركز، مشيداً بالجهود المبذولة من المركز في هذا المجال.//انتهى//10:10ت م0025