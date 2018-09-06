القاهرة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الترحيب العربي والدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس.وأخبرت عن إرجاء مفاوضات جنيف المعنية ببحث سبل حل الأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية بعد وضع الأخيرة شروطًا جديدة قبل الحضور في خطوة تسعى من ورائها لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.وذكرت صحف الخميس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا اجتماعًا لبحث الوضع في إدلب، في الوقت الذي انهت فيه قوات النظام السوري استعداداتها لإطلاق المعركة.وعرجت إلى تصاعدت التحذيرات في قطاع غزة أمس، من مخاطر صحية وبيئية جراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع المحاصر منذ أكثر من ١١ عامًا.وتحدثت صحف مصر عن احتشاد بضعة آلاف من المتظاهرين العراقيين في تظاهرة جديدة بالبصرة غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ٦ أشخاص، مشيرة في الوقت ذاته إلى مصرع ٢٠شخصًا على الأقل وإصابة ٧٠ آخرين من بينهم أربعة صحفيين في تفجيرين استهدفا ناديًا رياضيًا في العاصمة الأفغانية كابول.// انتهى //10:06ت م0024