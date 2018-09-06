برلين 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس، تراجع الطلب على القطاع الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال يوليو الماضي على خلفية تراجع الطلب الخارجي.وبحسب البيانات فقد تراجعت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الصناعية في ألمانيا خلال يوليو الماضي بنسبة 9ر0% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون نمو هذه الطلبيات بنسبة 8ر1%. في الوقت نفسه فإن معدل التراجع انخفض بشدة مقارنة بمعدل التراجع المسجل في يونيو الماضي وكان 9ر3% شهريًا.يأتي ذلك فيما سجل الطلب المحلي على القطاع الصناعي في ألمانيا خلال يوليو الماضي نموًا شهريًا بمعدل 4ر2% في حين تراجع الطلب الخارجي بنسبة 4ر3%. وتراجع الطلب من منطقة اليورو بنسبة 7ر2% في حين تراجع الطلب من الدول الأخرى من خارج المنطقة بنسبة 4%.// انتهى //10:17ت م0027