بيروت 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الملاحظات التي أبداها الرئيس اللبناني ميشال عون حيال المسودّة التي سلّمها إياها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتضمنت صيغة مبدئية للتوليفة الحكومية المنتظرة، وسط مخاوف من أن يزيد تأخر إنجاز هذا الاستحقاق في سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تؤرّق البلاد.وواكبت عملية توافد الحشود العسكرية باتجاه محافظة إدلب السورية والمناطق المجاورة، استعدادًا لعملية عسكرية وشيكة على المحافظة، التي كانت محطّ اهتمام في الاجتماع الـ 14 لمجموعة كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والدول المجاورة الذي التأم لليوم الثاني في العاصمة الأردنية عمّان أمس.وتابعت صحف الخميس، المباحثات الرسمية التي عقدها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في واشنطن أمس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.ورصدت ارتفاع حدّة المواجهات بين قوات الأمن العراقية التي استخدمت الرصاص الحي والمتظاهرين المحتجين على تردي الواقع الخدماتي والمعيشي في مدينة البصرة، التي شهدت أمس الأول مقتل ستة متظاهرين في مواجهات مماثلة.ولفتت الصحف الانتباه إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين، في تفجير مزدوج استهدف أمس العاصمة الأفغانية كابول.وتطرّقت صحف لبنان إلى تفاصيل اتفاق وقف الأعمال المسلحة والعدائية في العاصمة الليبية طرابلس التي كانت محور نقاش بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.// انتهى //10:24ت م0028