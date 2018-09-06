بريدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنظم المركز الوطني للنخيل والتمور أمس ,ورشة عمل تعريفية بالخدمات والبرامج الخاصة بقطاع النخيل والتمور بمهرجان تمور بريدة 39 للمزراعين وتجار التمور , وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة .وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد النويران، أن الورشة تأتي للتواصل مع المهتمين في القطاع وعرض خدمات المركز ، في سبيل تعزيز الصادرات السعودية من التمور،والقاء الضوء على البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور ، وإنشاء علامة تمور تجارية متميزة لتمور سعودية يمكن الوثوق بها في الأسواق المحلية والعالمية ، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية تربط منظومة القطاع من المزرعة حتى الأسواق دعماً للتجارة الإلكترونية وخفض تكاليف التعاملات .وبين أن الورشة استعرضت المواصفات الإسترشادية للتمور والفرص الاستثمارية ، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة ، وعرض عدد من فرص الصناعات التحويلية .وأكد النويران أن المركز يلقى الاهتمام والتعاون من صندوق التنمية الزراعية وعدد من القطاعات الحكومية بهدف تعزيز فرص الإنتاج وتعدد الصادرات السعودية من التمور ضمن محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠م .يذكر أن مهرجان تمور بريدة ٣٩ يختتم فعالياته اليوم الخميس بينما تستمر عمليات البيع والشراء حتى نفاذ كميات التمور بالمزارع .// انتهى //10:32ت م0029