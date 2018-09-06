عام / المركز الوطني للنخيل ينظم ورشة تعريفية بالخدمات والبرامج ضمن مهرجان تمور بريدة 39
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
بريدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
نظم المركز الوطني للنخيل والتمور أمس ,ورشة عمل تعريفية بالخدمات والبرامج الخاصة بقطاع النخيل والتمور بمهرجان تمور بريدة 39 للمزراعين وتجار التمور , وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة .
وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد النويران، أن الورشة تأتي للتواصل مع المهتمين في القطاع وعرض خدمات المركز ، في سبيل تعزيز الصادرات السعودية من التمور،والقاء الضوء على البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور ، وإنشاء علامة تمور تجارية متميزة لتمور سعودية يمكن الوثوق بها في الأسواق المحلية والعالمية ، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية تربط منظومة القطاع من المزرعة حتى الأسواق دعماً للتجارة الإلكترونية وخفض تكاليف التعاملات .
وبين أن الورشة استعرضت المواصفات الإسترشادية للتمور والفرص الاستثمارية ، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة ، وعرض عدد من فرص الصناعات التحويلية .
وأكد النويران أن المركز يلقى الاهتمام والتعاون من صندوق التنمية الزراعية وعدد من القطاعات الحكومية بهدف تعزيز فرص الإنتاج وتعدد الصادرات السعودية من التمور ضمن محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠م .
يذكر أن مهرجان تمور بريدة ٣٩ يختتم فعالياته اليوم الخميس بينما تستمر عمليات البيع والشراء حتى نفاذ كميات التمور بالمزارع .
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10:32ت م
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