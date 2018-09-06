باريس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس اليوم، نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية فابيان جوتفاردي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.وأطلع الدكتور الربيعة،المسؤول الفرنسي على ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم وبالأخص اليمن.وأعرب فابيان جوتفاردي عن تقديره للدور الإنساني المميز الذي يؤديه المركز في اليمن ومختلف دول العالم .// انتهى //10:33ت م0031