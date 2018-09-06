نجران 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساحتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة نجران بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة أمس، باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمبر 2018م، بحضور المدير التنفيذي لجمعية "جستر" إيمان آل دويس، ومديرة الجمعية الخيرية ابتسام العبدالله.وألقت آل دويس كلمة تناولت فيها مفهوم العمل الخيري، كما استعرضت جهود القيادة الرشيدة في توفير سبل الدعم كافة، وحرصها على تقنين جهات التبرع والعمل الخيري عبر مؤسسات وجهات معتمدة.من جهتها بيّنت مدير الجمعية الخيرية أهمية العمل الخيري ودور الجمعية، وأنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية والفئات المستهدفة وآلية العمل، وأجابت على استفسارات الحاضرات فيما يخص أهداف الجمعية ورسالتها.وجرى مناقشة آلية التعاون مستقبلاً بين الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، وتم الاستماع للمقترحات المتعلقة بذلك.//انتهى//10:36ت م0033