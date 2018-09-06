بيت لحم 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأصيب شاب بعيار ناري في الساق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفاد مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت باسل إبراهيم مزهر (18 عاما)، وزياد المصري (24 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المخيم أطلقت خلالها نيران أسلحتها، مما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في الساق، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد أحمد قاسم الشيخ (22 عاما)، من قرية مراح مراح جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده الأسير وتفتيشه.// انتهى //10:41ت م0034