الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأصدر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي قائمة برامجه التدريبية المطورة للعام الدراسي 1439 – 1440 (2018-2019) التي ستنطلق بمشيئة الله في السادس عشر من شهر محرم القادم في مقر المركز بمدينة الرياض.ويقدم المركز خلال خطته التدريبية عدد من البرامج التأهيلية المتنوعة في الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتأهيل المراجعين الخارجيين وغيرها، بما يلبي احتياجات الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويسهم في رفع قدراتها وتأهيلها لتحقيق مستويات متميزة من جودة الأداء.يذكر أن تقديم هذه البرامج لا يقتصر على مدينة الرياض فقط بل يشمل عدد من المدن الرئيسة التي تتواجد بها عدد من الجامعات والكليات تيسيراً للمستفيدين منها.جاء ذلك في تصريح للمدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي الذي أفاد أن المركز الوطني لتقويم والاعتماد الأكاديمي حرص على تطوير برامجه التدريبية بما يتناسب مع المعايير المطورة، ومواكبة التطورات المستمرة في أعمال المركز ومن بينها التدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية ورؤية المملكة 2030، سعيًا إلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من البرامج، وأتاح التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني www.ncaaa.org.sa.// انتهى //11:00ت م0037