المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستمكن بفضل الله طاقم طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة مصاب بتمزق الوريد الوداجي الأيسر وقطع بالرقبة من اليمين إلى اليسار مما أدى إلى فقدان الوعي لديه، حيث تم تحضير المصاب لإجراء عملية استكشافية بشكل عاجل جداً اتضح خلالها وجود تجمع دموي تحت الجلد وقطع كامل في عضلات الرقبة وقطع في الوريد الوداجي بالرقبة وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ الدم المتجمع وربط الوريد النازف وإصلاح عضلات الرقبة وإغلاق الجرح بعد التأكد من عدم وجود نزيف.وأكمل المصاب المتابعة في قسم العناية المركزة حتى تمكن من استعادة وعيه بالكامل في اليوم الثاني بعد العملية، كما تمت معالجة فقر الدم من خلال إعطائه عدد من وحدات الدم، قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيده ولله الحمد.// انتهى //12:20ت م0064