سكاكا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي إنشاء مكتب تحقيق الرؤية 2030.وأوضح مدير إدارة التخطيط أحمد بن ضامن الزيد أن مكتب تحقيق الرؤية يهدف إلى متابعة المبادرات النوعية، وسير خطط التنفيذ والتقييم المستمر لمستوى الأداء والجودة، والعمل ضمن إطار حوكمة "رؤية 2030"، لتعزيز العمل المنظم داخلياً ومع الجهات الحكومية، وتطوير برامج مؤشرات الأداء للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف المحققة لمتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والدعم والمساندة للإدارات بما يحقق تنفيذ برامج الرؤية ، ونشر ثقافة الأداء وتطويره في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها.وأضاف بأن المكتب سيسهم في بناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة في الأجهزة الحكومية بما يحقق التكامل في تحقيق رؤية المملكة والتعريف بالرؤية 2030 في قطاعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، وتطوير قدرات العاملين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير وإدارة الأداء وقياسه وتطويره.وأوضح الزيد أن مكتب تحقيق الرؤية يرتبط بالمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، ويتكون من ثلاثة أقسام هي: المبادرات والمشاريع، وإدارة التغيير، والإدارة الاستراتيجية.وأشار إلى أن مكتب تحقيق الرؤية له مجموعة من المهام أبرزها "تمثيل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف والجهات التابعة لها أمام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج وتوجيهات وأهداف رؤية المملكة 2030 ،ورفع التقارير الدورية عن أداء المبادرات والمشاريع، ووضع خطط تحسين المؤشرات".// انتهى //12:44ت م0066