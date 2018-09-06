جيزان 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسوقعت جمعية البر الأهلية بمركز الحكامية بمنطقة جازان اليوم، اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن عثمان الحكمي، أن الاتفاقية تضمنت استثمار الجهود والطاقات المتوفرة لدى الطرفين لخدمة الجانب الصحي بالمنطقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والأعمال التطوعية عبر تفعيل دور المبادرات والوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج في المجتمع وتلبية حاجاته، مفيداً أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق تطوير العمل التطوعي والاجتماعي والصحي المتمثل في تبادل الخبرات والبرامج, وتحقيق خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.// انتهى //12:44ت م0067