الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسيرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للعمل والتعليم، والاجتماع الوزاري للعمل و التوظيف واللذان يعقدان في الأرجنتين في الفترة 26 - 27 / 12 / 1439هـ (الموافق 6-7 / 09 / 2018م) ,وتأتي مشاركة المملكة في إطار اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الارجنتين هذا العام.ومن المقرر أن تسهم مخرجات الاجتماعات في إعداد التوصيات لقمة قادة العشرين التي سيتم عقدها نهاية العام الميلادي الجاري.وسيناقش المجتمعون السياسات والأطر المنظمة لأسواق العمل بما يستوعب التغيرات الحاصلة بأنماط العمل المستقبلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة وتفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب والشابات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //12:45ت م0068