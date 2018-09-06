حائل 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسسلم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ضمن مبادرات مكتب " وفاء " لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين اليوم، الحقائب المدرسية لأبناء شهداء الواجب والكوبونات الشرائية بحضور مدير وكتب " وفاء " بالإدارة بندر السلامة، وذلك في مدرسة الفتح الابتدائية.وثمن الدكتور الثويني الخطوات التي يقوم بها مكتب " وفاء " لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وإنجاز العديد من المبادرات المتميزة وإبرام الشراكات المتعددة مع عدد من الجهات وتنفيذ العديد من البرامج مقدماً الشكر والتقدير لقادة المدارس ومديري ومديرات مكاتب التعليم على جهودهم.من جهته نوه مدير وكتب " وفاء " بالإدارة باهتمام ومتابعة مدير عام التعليم ودعمه وتشجيعه المستمر لمختلف الجهود والمبادرات والبرامج التي يقدمها المكتب، مقدماً الشكر لشركاء النجاح والداعمين لبرامج المكتب.// انتهى //12:45ت م0069