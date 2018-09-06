مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستعرض أعضاء فريق خطة "تمكين الاستراتيجية 2023" بجامعة أم القرى، اليوم، مجموعة من الخطط الاستراتيجية للجامعات المحلية والعالمية، بهدف تحقيق المقارنات المرجعية والاستفادة من الإجراءات والسياسات الاستراتيجية الناجحة والإيجابية، وذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقده أعضاء الفريق، بمقر الجامعة بالمدينة الجامعية بالعابدية.وناقش أعضاء الفريق أفضل الممارسات المتخذة في المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والدولي في الأنظمة التعليمية والتطويرية التي تسهم بدورها في نقل الجامعة إلى مستوى الجامعات المتقدمة في الجوانب العلمية والبحثية والمجتمعية، وذلك لخدمة أبناء الوطن الغالي بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة .وتسعى إدارة جامعة أم القرى الخروج بخطة استراتيجية محكمة مع نهاية العام الجامعي الجاري 1439 / 1440هـ، حيث يتم العمل بموجبها من 2019 حتى 2023، ويقوم عليها فريق عمل أكاديمي وخبراء في التخطيط الاستراتيجي، والتي يتوقع أن ينطلق من خلالها مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المرفقة بآلية واضحة لقياس الأداء من خلال مؤشرات دقيقة عبر برامج تقنية متخصصة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل مقنن على أرض الواقع وفقاً للمخطط التشغيلي الفعلي للخطة.// انتهى //12:46ت م0070