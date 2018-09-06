جدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسكشفت أمانة محافظة جدة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة والمرادم في ختام خطة أعمال النظافة لموسم حج هذا العام ، التي انطلقت في الـ 20 من شهر ذي القعدة الماضي وحتى اليوم ، عن استقبال مردم الأمانة لـ 264.674 طناً من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات ، إلى جانب مخلفات المجازر الواردة للمردم خلال الموسم .وبين التقرير أن إجمالي السيارات التالفة والمهملة التي أزالتها الأمانة من الشوارع بلغت 4851 مركبة ، رفعت اللجنة منها 1520 ، فيما تم رفع 3331 مركبة من قبل أصحابها .كما بلغت كمية النفايات البلدية الصلبة الواردة للمردم خلال موسم الحج 120,860 طناً، فيما استقبل خلال الفترة ذاتها 117,940 طناً من الدمارات و24,980 طناً من النفايات النباتية وكبيرة الحجم، و890 طناً من مخلفات المجازر خلال أيام عيد الأضحى.وكانت الأمانة قد جندت لإنجاح خطة النظافة لموسم الحج نحو 8.943 عاملاً ومشرفا ، وجهّزت نحو 900 معدة لتنفيذ الخطة بالإضافة لإنشاء مركز عمليات دائم على مستوى كل مشروع نظافة مكون من الإدارة العامة للنظافة والمرادم والبلديات الفرعية عملت على مدار الساعة طوال موسم الحج للمتابعة المستمرة لسير العمل وإدارة أي مواقف طارئة ، كما تم تكوين مجموعات سيطرة ميدانية لإدارة العمل الميداني، بالإضافة لتجهيز قسم متنقل لتلبية أي طلب تدخل لحادث مفاجئ على الطرق الواقعة في نطاق العقد .// انتهى //12:48ت م0071