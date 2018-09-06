كابول 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسقُتل 11 من أفراد الجيش الأفغاني في إقليم بادجيس شمال غرب البلاد، على يد عناصر مسلحة من طالبان، اليوم.وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم نقيب أميني، إن الجنود قتلوا بعدما نصب مسلحو طالبان كمينًا لهم في وقت مبكر من اليوم، أثناء توجههم إلى منطقة اب كاماري بالإقليم لتعزيز القوات هناك.وأضاف أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل 13 من مسلحي طالبان، في حين أصيب تسعة آخرون.ومن ناحية أخرى، قُتل ثمانية من أفراد الشرطة في إقليم تاخار بشمال البلاد، بحسب ما قاله مسؤولون، الخميس.وذكر روح الله رءوفي، العضو بمجلس الإقليم، إن مسلحين داهموا نقطة تفتيش صباح اليوم في منطقة خاوجا خار بالإقليم، ودمروا النقطة، كما احتجزوا رجل شرطة كرهينة.// انتهى //12:49ت م0072