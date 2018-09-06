الدمام 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أمس، مباني فروع الوزارة بمحافظة بقيق، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.وشهدت الجولة اجتماعاً بمنسوبي مكتب عمل بقيق، جرى خلاله مناقشة سير العمل وإنجاز جميع المهام، والصعوبات والمعوقات التي تواجه المكتب، وإيجاد الحلول لها.وأطلع المقبل خلال جولته على أقسام المكتب، والخطط التطويرية لرفع مستوى الجودة والأداء ورفع كفاءة العمل.وتفقد مدير عام فرع وزارة العمل مشروع مكتب ضمان بقيق ووقوف على مستجدات الأعمال في الموقع وتذليل العقبات ليتم تسليم المبنى للجهة المستفيدة قريباً، إذ بلغت نسبة إنجازه 95٪ ، وأيضاً تم الوقوف على مبنى مكتب العمل الجديد، حيث وصلت نسبة الإنجاز للمشروع إلى 85٪، متمنياً سرعة إنجاز الأعمال التي تنفذها الشركة لاستكمال المشروع ضمن المراحل المقررة.وأعرب المقبل عن سعادته بما شاهده من مستوى متميز في الأداء من الأقسام، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المكتب ومنسوبيه على حرصهم واهتمامهم، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل.وفي نفس السياق، التقى محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، بمدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تخدم المجتمع ومستفيدين الوزارة في المحافظة، إضافةً إلى الخطط والمشاريع القادمة.// انتهى //12:50ت م0073