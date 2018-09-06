الأحساء 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسحصلت جامعة الملك فيصل ممثلة بقسم المالية في كلية إدارة الأعمال على الاعتماد المهني لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) وذلك لبرنامج "بكالوريوس المالية".وأوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن جامعة الملك فيصل تسعى لتخريج طلاب مؤهلين أكاديمياً ومهنياً ومهارياً، لافتاً إلى أن الإنجاز الذي حققه قسم المالية بكلية إدارة الأعمال بحصوله على اعتماد معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار سيسهم في تعزيز الجانب المهني لطلاب الجامعة ونجاح رؤية ورسالة جامعة الملك فيصل بشكل عام، مشيراً إلى أن من ثمرات الشراكة التعليمية مع معهد CISI هو اعتماد عشر منح سنوية لطلاب وطالبات برنامج المالية.وبين وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار، أن حصول قسم المالية بكلية إدارة الأعمال على هذا الاعتماد المهني يأتي مواكباً لسعي جامعة الملك فيصل نحو تحسين وتطوير جودة برامجها الأكاديمية وتطبيق أفضل ممارسات الجودة، وأن الشراكة التعليمية مع CISI ستزيد من القدرات التنافسية لطلاب الجامعة بشكل أفضل في بيئة العمل وخاصة في قطاع الخدمات المالية الذي يتوقع أن يكون أبرز القطاعات المزدهرة في ظل رؤية المملكة 2030.من جانبه أفاد عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور هاني بن خالد شيتي، أن اعتماد معهد CISI والشراكة التعليمية معه ستساعد على تخريج طلاب لديهم مزيج من المعرفة والمهارات وأخلاقيات ممارسات المهنة بما يضمن تميزهم عن غيرهم وحصولهم على فرص وظيفية مرموقة مع زيادة فرص تطورهم المهني خلال مسيرتهم العملية في سوق العمل.وأشار رئيس قسم المالية بكلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، إلى أن حصول برنامج المالية على الاعتماد المهني من معهد CISI يأتي في إطار تحقيق رؤية ورسالة قسم المالية والمتمثلة في تحقيق الريادة والتميز في البيئة الأكاديمية والمهنية، وكذلك في تطوير وضمان الجودة لبرنامج المالية، مشيراً إلى أن القسم فخور بالشراكة التعليمية مع المعهد التي ستسهم على رفع ثقة طلاب وطالبات البرنامج وتعزيز كفاءتهم المهنية في مجال الخدمات المالية من خلال مساعدتهم وتسهيل حصولهم على مؤهلات معهد CISI المعترف بها عالمياً، مؤكداً أن قسم المالية وكلية إدارة الاعمال يتطلعان لتعاون أكبر مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وخاصة فيما يتعلق باعتماد الجامعة مركزاً معتمداً لإجراء الامتحانات التابعة للمعهد.ويعد معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار الذي أسس من قبل الممارسين في بورصة لندن، هيئة مهنية رائدة للمحترفين في الأوراق المالية والاستثمار والثروة وكذلك التخطيط المالي.// انتهى //12:51ت م0074