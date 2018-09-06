الكويت 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساختتمت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أمس، اجتماعها الـ 29 ، الذي استضافته الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة من دول المجلس .وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الخليجية.كما تم استعراض مستجدات التحقيقات الجارية وآلية متابعة تحصيل تطبيق فرض الرسوم ونتائج المشاركة في الاجتماع الـ 18 لفريق المختصين في مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية التابع لجامعة الدول العربية.وجرى خلال الاجتماع استعراض النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في الفترة من مايو حتى سبتمبر 2018م.// انتهى //12:55ت م0075