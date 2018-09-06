جدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأطلقت الجمعية السعودية للجراحة العامة ، اليوم ، أعمال دورة "مراجعة الجراحة العامة" في نسختها الثالثة ، بمشاركة أطباء من دول الخليج العربي ومختلف مناطق المملكة ، وذلك بمقر مركز الملك فهد للأبحاث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز .وتُعد الدورة التي تستمر ثلاثة أيام أحد الدورات الجراحية المهمة للأطباء المقيمين في تخصص الجراحة العامة ، بهدف تطوير الأداء العلمي والمهني للأطباء المتدربين والمتخصصين في الجراحة العامة .وأفاد رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور عبدالملك الطف ،أن الجمعية استحدثت منذ سنتين هذه الدورة المتخصصة والموجهة للأطباء المقيمين الخريجين في تخصص الجراحة العامة للمساعدة في تأهيل هؤلاء الأطباء لاجتياز الاختبارات النهائية للبورد السعودي والزمالات المقابلة ، مشيراً إلى أن الجمعية تعقد الدورة في جدة هذا العام بعد أن نفذتها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة العام الماضي .وأكّد أن الجمعية حرصت على اختيار المتحدثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ومن استشاريي الجراحة العامة بمختلف تخصصاتها الدقيقة في المملكة ، لافتاً إلى أن الدورة الحالية تُناقش مختلف المواضيع الجراحية والمستجدات العلمية ذات العلاقة بأساليب علمية تضمن تحقيق أهدافها من خلال المحاضرات ، ومناقشة الحالات السريرية والأسئلة الموضوعية .// انتهى //12:59ت م0076