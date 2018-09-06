مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساختتمت مدارس البنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، برامج الأسبوع التمهيدي التي استهدفت ٢٦ ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي.وعبر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بنجاح فعاليات الاستعداد والتهيئة للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالمرحلة الابتدائية، مشيداً بالتخطيط الجيد لبرنامج الأسبوع التمهيدي من قبل فريق العمل بالإدارة، وبتضافر الجهود مع المدارس والأقسام المساندة.وأشار إلى أن الأسبوع التمهيدي يعمل على تبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس، مبيناً أهمية الأسبوع التمهيدي الهادف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، لاسيما إلى دوره الفاعل في مساعدتهم على التكيف نفسياً واجتماعياً مع المجتمع المدرسي الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.وتضمنت الفعاليات خلال هذا الأسبوع استقبال الطلاب والطالبات مع أولياء أمورهم بأسلوب تشويقي وترفيهي بالأناشيد وتنظيم المسابقات والألعاب وتوزيع الوجبات الخفيفة والحلوى والهدايا عليهم، والتعرّف على معلمي الصفوف ووضع البطاقات التعريفية لكل طالب وطالبة والتجول بهم في المدرسة للاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بفعاليات الأسبوع والبرنامج الزمني ومواعيد الحضور والانصراف ووصولاً بتوزيع الكتب الدراسية وتهيئة الفصول الدراسية والبيئة المدرسية.// انتهى //13:00ت م0077