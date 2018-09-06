الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادٍ لرياضة المصارعة غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبًا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.

// انتهى //

13:01ت م

0078