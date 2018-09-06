نجران 26 ذو الحجة 1439هـ الموافق 06 سبتمبر 2018م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء التسجيل للالتحاق بدبلوم المحاماة الثلاثاء القادم، ويستمر تسعة أيام.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح نمران الحارثي، أن مدة الدراسة ستكون فصلين دراسيين خلال الفترة المسائية للرجال فقط بمقر كلية العلوم الإدارية برسوم قدرها 17500 ريال مع خصم 30٪ للمجموعات، مشيراً إلى أن على الراغبين في الالتحاق بالدبلوم الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل، كما أتاحت التواصل للمتقدمين للاستفسار على الرقم 0554325659.وبيّن الدكتور الحارثي أن العمادة اشترطت للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول لغير السعوديين، ويكون حاصلاً على البكالوريوس في أحد تخصصات "الشريعة، الأنظمة، القانون"، وكذلك تسديد رسوم التسجيل في حساب الدبلومات للعمادة من خلال الحساب رقم 205608010499773، فيما تقوم المجموعات الراغبة بالحصول على خصم مالي بمراجعة قسم المحاسبة في العمادة.// انتهى //14:28ت م0111