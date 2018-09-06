الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسشارك الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في ورشة التطوير الآسيوية لرياضة الريشة الطائرة للمعاقين التي نظمها الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الفترة من 2 حتى 6 سبتمبر الجاري في دبي بالتعاون مع اللجنة الآسيوية للريشة الطائرة للمعاقين والاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة ونادي الثقة الإماراتي للمعاقين.ومثل الاتحاد في الورشة مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض والمدرب الوطني لدى الاتحاد عادل المخيمر الذي أكد أن الهدف الأساس من إقامة الورشة يتمحور حول ترسيخ المفاهيم الأساسية المتعلقة برياضة الريشة الطائرة للمعاقين وتهيئة وتدريب المتدربين حول كيفية التعامل مع ممارسي الرياضة من ذوي الإعاقة.وأشاد مدرب المنتخب عمار عوض بالتنظيم الجيد والمميز فنياً وإدارياً للورشة وسط مشاركة نخبة من المدربين من الإمارات والكويت والأردن والسعودية والبحرين وباكستان وإندونيسيا والهند, منوهاً بجهود المحاضرين في إيضاح كل ما هو جديد في هذا الشأن لتحقيق أهداف الدورة و إدارتها على أكمل وجه كونها ركزت على 3 محاور أساسية للإداريين والمتدربين واللاعبين.وأكد المدربان الاستفادة الكبيرة التي تحققت من مشاركتهما الفعالة في الدورة وخصوصاً في الجوانب التي تتعلق بكيفية التعامل مع اللاعبين المعاقين , وسيكون لهذه الدورة دور كبير للإسهام في تطوير الرياضة محلياً للاعبين من ذوي الإعاقة.// انتهى //14:28ت م0112