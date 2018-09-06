الرباط 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأحبطت السلطات المغربية عملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة سرية نحو اوروبا، على متن زورق مطاطي بعرض البحر على مستوى مدينة الناضور شمال المغرب.وأوضح بيان صادر عن السلطات المحلية للمدينة اليوم أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها أسفرت عن توقيف شخصين منحدرين كذلك من دول إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هذه.وأضاف البيان ان المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية، وأن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد هويات وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.// انتهى //14:35ت م0115