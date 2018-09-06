القاهرة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسوقعت جامعة الدول العربية، اليوم مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية)، وذلك بهدف زيادة التعاون بين الجانبين لتمويل البرامج والأنشطة الخاصة بتعزيز التجارة بين الدول العربية.وقع المذكرة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة، السفير كمال حسن علي وعن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني سنبل.ودعا هاني سنبل خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الـ١٠٢ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أعمالها اليوم، لدعم المرحلة الثانية من برنامج مساعدة الدول العربية في التجارة العربية الخارجية والذي أطلقته المؤسسة عام ٢٠١٣ في القمة العربية التنموية الاقتصادية بالرياض وانتهت مرحلته الأولى في عام ٢٠١٧.وأعرب عن أمله في دعم الدول العربية لهذا البرنامج الذي يدعم النمو الاقتصادي بالدول العربية من خلال التجارة، مشيراً إلى أن هناك سبع جهات مانحة ساهمت في هذا البرنامج.// انتهى //14:36ت م0117