الباحة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأشاد المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، بالخطوة المثالية التي قامت بها الأمانة في تنظيم وتنفيذ ورشة عمل "مستقبل مدينة الباحة"، بالتنسيق مع وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ضمن برنامج مستقبل المدن السعودية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).وأعرب المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس بمقر الأمانة، برئاسة رئيس المجلس أحمد آل هادي ، عن تمنياته أن تخرج توصيات الورشة إلى واقع ملموس لتصبح الباحة واحدة من مواقع الجذب السياحي؛ لما وهبها الله سبحانه من تميز في جمال الطبيعة وروعة المناخ، كما رحّب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، باستضافة عدد من سيدات الأعمال لمناقشة ما يتعلق بنشاطهن المتقاطع مع الشأن البلدي.وأعلن المجلس البلدية لأمانة الباحة عن تبني جائزة للقرية المثالية، تتنافس عليها أكثر من 70 قرية، ويتم من خلال الجائزة تكريم عريفة القرية والأمناء ورجال الأعمال.وأوضح آل هادي، أن المجتمع شريك فاعل في تنمية مدينته وقريته، لافتًا إلى أن المجلس البلدي يهدف من الجائزة إلى تحفيز المواطنين على تجميل قراهم، وتشجيعهم للحد من العبث بالممتلكات العامة والخاصة, مبينا أن معايير الجائزة ستراعي سعة الشوارع والحدائق وزراعة الأشجار، وسلامة المباني والجسور والمداخل من الكتابات والرسومات العبثية، إضافة إلى إسهام بعض أهالي القرية في توسيع الشوارع والتبرع بالممتلكات لبناء مدارس أو منتزهات أو تجميل مداخل القرية، مؤكدًا أن المجلس البلدي رحب باستضافة سيدات أعمال المنطقة في الجلسة القادمة لمناقشة ما يخص نشاطهن البلدي فقط.إلى ذلك، قرّر المجلس مخاطبة الأمانة على تشديد متابعة المشاريع المنفذة من قبل الشركات التي تترك مخلفات على الطبيعة، وعدم صرف المستخلصات النهائية حتى يتم التأكد من التنفيذ السليم للمشروع، مع مخاطبة الأمانة حيال استكمال عمل لوحات إرشادية للأحياء والقرى الداخلية بالمدينة مع تحسين طرق المشاة داخل المدينة, في حين أرجأ المجلس المقترح المتمثل في وضع آلية لتكريم رجال الأعمال الذين خدموا المنطقة، وكذلك الأهالي الذين تنازلوا عن أملاكهم للصالح العام للجلسة المقبلة.// انتهى //14:36ت م0118