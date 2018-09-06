الدمام 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, لتفضله بالموافقة على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة بمحافظتي الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال بإنتاج يومي يبلغ مليون متر مكعب.وأكد سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين أن هذا التوجيه الكريم جاء ليصب في مصلحة الوطن والمواطنين ليكون داعما مهما لرفع مستوى التنمية بالمنطقة وتوفير احتياجات أبناء المواطنين المعيشية وفتح مجال للفرص الوظيفية لهم.وأوضح الأمير سعود بن نايف, أن الأوامر الملكية الكريمة من لدن الملك المفدى دليل كبير على اهتمامه ورعايته بتطوير المرافق التنموية والخدمية بالمملكة ورفع مستوى إنتاجها الذي يعود بالخير على أبناء الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وأن يحفظ مملكتنا ويديم عليها الأمن والأمان والتقدم والازدهار .// انتهى //14:38ت م0119