القاهرة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسدعا وزير التخطيط والتجارة العراقي بالوكالة سلمان علي الجميلي رئيس الدورة العادية 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تفعيل عمل المجلس وتطوير أدائه لتعزيز العلاقات العربية البينية الاقتصادية.وأكد الجميلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بعد تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من السودان أهمية جدول الأعمال الخاص بالدورة الحالية، وضرورة الخروج بقرارات قابلة للترجمة تعمل على رفع مستويات معيشية بالدول العربية.ودعا الوزير العراقي، الوزراء المشاركين في الاجتماع لحث الشركات العاملة في نطاقاتهم الاقتصادية على المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، مشيراً إلى أن العراق يتمتع بمنظومة مؤسساتية في مجال الاستثمار تلبي احتياجات المستثمرين.كما حث الشركات العربية على المشاركة في الدورة الـ 45 لمعرض بغداد الدولي، موضحاً أن المعرض يشكل فرصة للشركات للتعرف على احتياجات السوق العراقية.من جانبه استعرض وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني طارق شلبي جهود بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة، موجهاً الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على تعاونها مع بلاده، متمنياً التوفيق للعراق في الدورة الجديدة.// انتهى //14:38ت م0120