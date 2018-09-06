الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنفذت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وبالتعاون مع منظمة Quality Matters العالمية ورشة "تطبيق معايير جودة المقررات الإلكتروني APPQMR " Applying the Quality Matters Rubric والتي استهدفت نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالجامعة، من خلالها حصلت 22 عضوة من أعضاء الهيئة التعليمية و10 من عضوات الهيئة الإدارية على شهادة معتمدة لاستخدام معايير جودة المقررات الإلكترونية التابعة للمنظمة.وتأتي هذه الورشة كمرحلة أولى من مراحل التدريب ضمن خطة العمادة لتأهيل مراجعي جودة المقررات الإلكترونية، بهدف تمكين المشاركات من تطبيق معايير الجودة المعتمدة من منظمة Quality Matters العالمية في تصميم المقررات الإلكترونية، واستخدام أداة القياس، بالإضافة إلى التعرف على آلية مراجعة المقررات الإلكترونية.وتستعد العمادة للبدء في المرحلة الأخيرة من خطة التأهيل وهي: إعداد مراجعات معتمدات للمقررات الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة المزمعة بين الجامعة ومنظمة Quality Matters العالمية سعيًا إلى تحقيق التميز والريادة في مجال التعليم والبحث العلمي بما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي وفقًا لرسالة الجامعة.//انتهى//14:39ت م0121