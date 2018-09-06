جدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسندّدت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في العاصمة كابول أمس ، وأسفر عن سقوط 25 شاباً وصحافيين اثنين .وعدت هذا الهجوم ، الذي استهدف مركباً رياضياً خلال مسابقة رياضية، حلقة في سلسلة من الهجمات العنيفة المميتة التي ضربت أفغانستان .وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه لحكومة وشعب أفغانستان ، وقال معاليه "الإرهاب الأعمى يضرب مجدداً أفغانستان ومن الواضح أنه يهدف إلى تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار في هذا البلد المسلم" ، مشير اً إلى أن أفغانستان ليست وحدها وأن الأمة الإسلامية برمتها والدول الأعضاء جميعاً تقف إلى جانبها في سعيها إلى تحقيق السلام الدائم .// انتهى //14:39ت م0122