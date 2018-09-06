ينبع 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسزار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم، ميناء ينبع التجاري حيث كان في استقباله مدير عام الميناء الكابتن على بن سالم المحوري، ومنسوبو الميناء .واطلع محافظ ينبع خلال الزيارة على عرض مرئي عن منجزات الميناء والمشروعات القائمة، ومشاريع تحت التنفيذ.بعد ذلك تجول داخل الميناء، واطلع على الأرصفة الجديدة وصالة الركاب، وما تحتويه من مرافق وخدمات .وفي ختام الزيارة أعرب محافظ ينبع، عن شكره للعاملين بالميناء على جهودهم في تطوير الأداء وتعزيز القدرة التشغيلية للميناء.الجدير بالذكر أن ميناء ينبع التجاري حقق رقماً قياسياً عبر مناولته 413,824 طنا، من مختلف البضائع العامة، وذلك خلال شهر يوليو مقارنة ب 141,066 طنا، لذات الفترة من يوليو 2017 بزيادة غير مسبوق قدرها 193% .// انتهى //14:42ت م0123