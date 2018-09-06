عنيزة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستقبل محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة بني تميم وذلك في قاعة الاستقبال بمقر المحافظة.ورحب السليم بالوفد الزائر للمجلس البلدي بمحافظة عنيزة، مشيراً إلى أهمية المجالس والأعضاء الذين حازوا على ثقة المواطنين لإيصال صوتهم للمسؤول وللدور الإيجابي لمثل هذه الزيارات والتي تعود على خدمة الوطن وتصب في الصالح العام، منوهاً بضرورة استمراريتها لتبادل الأفكار والتجارب مما يواصل مسيرة النماء ويدفع عجلة التنمية.كما ثمن اهتمام المجلس البلدي باستضافة الخبرات من المجالس البلدية الأخرى والذي يأتي امتداداً لأعماله السابقة.من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي في محافظة عنيزة فهد بن غانم المطيري، شكره للمحافظ على دعمة المستمر للمجلس وحرصه على إبراز أنشطته وبرامجه التنموية.// انتهى //14:43ت م0125