ماندوزا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم معالي وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا في الأرجنتين أليخاندرو، وذلك على هامش اجتماعات وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين المقامة حالياً في الأرجنتين.وبحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين، وأكدا على أهمية التعاون المشترك في المجالات التعليمية المختلفة، والتبادل الطلابي من خلال برامج الابتعاث او مسارات المنح الدراسية ، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق من الجامعات السعودية لزيارة الجامعات الارجنتينية وبحث مجالات التعاون المهمة وذلك في اقرب فرصة ممكنة.وأعرب الوزير الأرجنتيني عن استعداد بلاده للتعاون مع وزارة التعليم في حال كان التعليم أحد المحاور الرئيسة خلال قيادة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين في عام 2020م.حضر اللقاء من الجانب الأرجنتيني مارسيلا ميقاس وكيلة الوزارة ورئيسة فريق التعليم لاجتماعات دول العشرين، وفرانسيسكو خوديرو، ومن الجانب السعودي المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم الدكتور سالم بن محمد المالك.// انتهى //16:11ت م0162