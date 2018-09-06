ماندوزا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى معالي وزير التعليم للمهارات والمدارس البريطاني اللورد أقنيو، وأثنى الوزير البريطاني على اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما وأن بريطانيا تتطلع لتعاون أكبر في الأعوام القادمة.وأشاد معالي الدكتور أحمد العيسى بتوصيات الفريق التعليمي السعودي البريطاني، وترحيب وزارة التعليم بإقامة أسبوع تعليمي بريطاني تشارك فيه الجامعات البريطانية وتستعرض ما لديها لفتح مجالات تعاون مشتركة بينها وبين الجامعات السعودية.وناقش الوزيران زيادة عدد الجامعات البريطانية لقبول أكبر عدد من معلمي برنامج خبرات، إضافة إلى تسهيل قبول طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين في الجامعات البريطانية الرائدة، في حين سيزور مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية السيد انتوني سيلدون المملكة ليلتقي ببعض مديري الجامعات في منتصف شهر أكتوبر المقبل.حضر اللقاء السيدة لورنا برنداد مساعدة الوزير للشؤون الدولية ومديرة التعاون الدولي في بريطانيا، ومن الجانب السعودي المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم الدكتور سالم بن محمد المالك.// انتهى //16:11ت م0163