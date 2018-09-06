تونس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسدعا مؤتمر مدراء شرطة النجدة في الدول العربية الدول الأعضاء إلى العمل على تبادل الزيارات بين العاملين في أجهزة شرطة النجدة بما يمكن من تقاسم التجارب، إلى جانب تنظيم أسبوع عربي لشرطة النجدة.وطالب المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، الأمانة العامة بإعداد دليل إجراءات نموذجي لعمل شرطة النجدة في ضوء مرئيات الدول الأعضاء ، إلى جانب استطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن توحيد تسمية الأجهزة المعنية بشرطة النجدة في الدول العربية .كما دعا المؤتمر جامعة نايف للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات تدريبية تخصصية سنوية للعاملين في شرطة النجدة في الدول العربية .وكان المؤتمر الذي انعقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية قد ناقش عدداً من الموضوعات من بينها هياكل ومهام شرطة النجدة في الدول العربية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال عمل أجهزة شرطة النجدة وسٌبل تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة على المستوى العربي .// انتهى //16:19ت م0164