لندن 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسوسعت قوات النظام السوري نطاق خروقاتها من قصف جوي ومدفعي وصاروخي على مناطق سريانة الهدنة الروسية – التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد قصفاً من قبل الطائرات الحربية طال أماكن في بلدة التمانعة وأطرافها، موضحاً أن ضربات طالت مركز الدفاع المدني في التمانعة، ما تسبب بأضرار مادية في منطقة القصف وتوقف المركز عن العمل.// انتهى //16:19ت م0165