تونس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم ، أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للجمعية الدولية للحماية من الأشعة ، بمشاركة عدد من المختصين والجمعيات الناشطة في مجال الصحة والأشعة وبالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، عدد من الموضوعات المتعلقة بسلسلة التصنيع التي تمر بها المواد المشعة، وسبل حماية مهنيي الصحة العاملين بأقسام التصوير الطبي وعمال المصانع الذين يستعملون بعض المواد المشعة .// انتهى //16:20ت م0168