محايل 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسقام محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده أمس بزيارة تفقدية لقرى وادي حموان التابع لمركز الصوالحه بحث خلالها احتياجات المركز من المشروعات التنموية.وخلال الزيارة عقد محافظ محايل اجتماعا مع رئيس مركز الصوالحه عمر بن مشبب حسان ومديري الإدارات الحكومية .تم خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي تحتاجها قرى وادي حموان .كما التقى بمشائخ ونواب القبائل والأهالي وتفقد أحوالهم ووجه بتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.كما تفقد محافظ محايل المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق , وناقش معهم أسباب تأخر مشروع الطريق الذي يربط بين محافظة محايل ومركز الصوالحه .وأوضح المحافظ أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الذي يحرص ويتابع كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته في كل مركز وبلدة وقرية وهجرة مشددا على ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير تلك القرى .// انتهى //16:22ت م0169