الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسانطلقت اليوم اجتماعات اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون مع المانحين بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ( الانتوساي ) بدولة الكويت، وسوف يُناقش في اجتماعات اللجنة متابعة تنفيذ ما اشتملت عليه مذكرة التفاهم التي تم إبرامها عام 2009م، بين منظمة الإنتوساي وعدد من المؤسسات المالية المانحة، والتي تهدف لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من أداء أدوارها بكفاءة وفاعليه، وذلك وفق الأهداف التي تسعى منظمة الإنتوساي لتحقيقها.ويرأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في الاجتماع ، لكون الديوان يرأس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بمنظمة الإنتوساي، في حين يرأس البنك الدولي جانب المانحين في اجتماعات اللجنة.الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف لتمويـــل المشاريع التطويريـة للأجهـــزة العليا للرقابـــة المالـــية العامة والمحاسبة في عـدد من الدول النامية، ومنذ أن تم إبرام الاتفاقيـة واللجنة التوجيهية تتابع تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية، وأيضاً متابعة المشاريع التطويرية التي تمت لعدد كبير من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية.// انتهى //16:27ت م0170