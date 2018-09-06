جنيف 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسعقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث اليوم في جنيف اجتماعاً مع وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني .واستعرض الطرفان التطلعات المرجوة من مشاورات جنيف، والقضايا المتعلقة بعملية السلام وعلى وجه الخصوص اجراءات بناء الثقة.وعبّر المبعوث الخاص عن شكره للحكومة اليمنية لانخراطها الايجابي مع جهوده الرامية لإعادة اطلاق عملية السلام، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها كل من حكومة اليمن والتحالف العربي لتسهيل انعقاد هذه المشاورات.وشدد جريفيث مجدداَ على اهمية التوصل لحل سياسي شامل للنزاع في اليمن، مؤكداً ان الشعب اليمني الذي يعيش في ظروف امنية واقتصادية وانسانية صعبة للغاية، يأمل في ايجاد تسوية سريعة للنزاع.// انتهى //16:32ت م0173