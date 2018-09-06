المدينة المنورة 26 ذوالحجة 1439هـ الموافق 6 سبتمبر 2018م واسضبطت الفرق الرقابية ببلدية العيون وبلدية العوالي وبلدية أحد بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال هذا الأسبوع من خلال جولاتها الرقابية مطبخ إعاشة مخالف يعمل داخل مزرعة دون تصريح ، كما تم ضبط شاحنة نقل تحتوي على مشروبات غازية تالفة بسبب تعرضها لدرجات حرارة عالية ومستودع لحفظ المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العيون أحبطت توزيع أكثر من 600 وجبة إعاشة جاهزة على احد الفنادق. حيث يتم تحضيرها داخل مزرعة خارج النطاق العمراني ، كم تم إتلاف كامل الوجبات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات.كما اضاف العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العوالي أتلفت 12000عبوة من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لشاحنة نقل قادمة من خارج المدينة قبل توزيعها على الأسواق ، وذلك بسبب سوء الحفظ والنقل وتعرضها لأشعة الشمس كما ضبطت بلدية أحد مستودعاً غير مرخص ويستخدم في تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية ويتم حفظ المواد الأخرى في درجات حرارة مرتفعة. حيث تم اتلاف 155 كرتون كيك وفطائر منتهية الصلاحية و 240 كيلوجراما من الأسماك والصوص والبهارات ومواد مجهولة المصدر .ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات ، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.// انتهى //16:34ت م0174