سكاكا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم ، والوفد المرافق.وفِي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الجوف, بالمهندس السالم ومرافقيه في منطقة الجوف, متمنياً لهم التوفيق في هذه الزيارة.ونوه الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال, بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الخاص ودورهم في تطوير قطاع الصناعة، مؤكداً أهمية المدن الصناعية بالمنطقة ودورها في تعدد الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أن المواطن أحد أهم العوامل في بناء تطورها ومستقبلها.كما جرى خلال الاستقبال بحث عدة موضوعات هامة لتطوير ودعم الصناعة والصناعيين وتمكين أبناء وبنات المنطقة من العمل والاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي تسعى "مدن" لتحقيقه في كل مناطق المملكة.كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ البنية التحية في المدينة الصناعية بالمنطقة لدعم المصانع القائمة حالياً، وجذب المستثمرين ومراعاة ملائمة عمل المرأة في "واحات مدن" من خلال توفير الخدمات والبيئة المناسبة لعمل المرأة.من جهته عبر المهندس السالم, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على استقباله والاستماع إلى توجيهاته والحرص على إنجاز العمل بالمدن الصناعية، مؤكداً أن هيئة "مدن" ستعمل على توفير الخدمات الرئيسية والمساندة بالمدن الصناعية بمنطقة الجوف كافة, وتوفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.يذكر أن "واحة الجوف" أُنشئت عام 1423هـ/2003م، على بعد 40 كم من مدينة سكاكا ونحو 11كم عن المطار، ويبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين م2 طور منها 970 ألف م2، وقد أُنشئ في الواحة 6 مصانع جاهزة.وتتميز الواحة بموقعها الاستراتيجي وقربها من المناطق الزراعية والحدود الأردنية، علاوة على توفر الخدمات الضرورية من شبكات الطرق والكهرباء وغيرها في المدينة ، ما يجعلها منطقة استثمارية ملائمة لتنمية النشاط التجاري والصناعي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.// انتهى //16:35ت م0175