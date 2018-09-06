اقتصادي / مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع والاسلامي على انخفاض
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
المنامة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
أغلق مؤشر مملكة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,339.88 بارتفاع قدره 4.62 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 956.76 بانخفاض قدره 0.60 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و620 ألفا و153 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و760 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.
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17:26ت م
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