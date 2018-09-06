المنامة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأغلق مؤشر مملكة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,339.88 بارتفاع قدره 4.62 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 956.76 بانخفاض قدره 0.60 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و620 ألفا و153 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و760 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.// انتهى //17:26ت م0183