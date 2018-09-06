مسقط 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستقبل الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي اليوم الفريق جون لوريمير المستشار الخاص بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، بالاضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:32ت م0185