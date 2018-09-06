المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني اليوم, الطلاب المستجدين في عمادة الخدمات التعليمية وكلية المجتمع, كما اطلع على سير العملية التعليمية للطلاب المستجدين, بمشاركة عدد من وكلاء الجامعة والمسؤولين.ونوه معالي مدير الجامعة خلال اللقاء برعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله" بالتعليم، وهو ما ساهم في تفوق الجامعات السعودية وحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، مُشيراً إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يعكس حقيقة ما توليه القيادة من اهتمام بالتعليم.وأكد معاليه على الطلبة أهمية استشعار حب هذا الوطن والإخلاص لقيادته والعمل على تطوره وازدهاره، وأن المملكة ولله الحمد تعيش اليوم حالة من الازدهار في ظل القيادة الرشيدة ولديها رؤية 2030 التي تُعد خريطة طريق نحو وطن يعتمد على الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المتنوع, حاثاً الطلبة على أهمية استفادتهم من الحياة الجامعية، من خلال اكتساب العلم والمعرفة والمهارات, والمحافظة على الوقت، مفيداً أن الجامعة تسعى لتنمية مهارات طلابها من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المقدمة، كما أن الجامعة مهتمة بالاستثمار والإبداع، حيث وضعت لها شعاراً هذا العام وهو عام الإبداع والاستثمار، بالإضافة لتدشين شركة وادي طيبة وتقديم العديد من البرامج في هذا السياق.// انتهى //17:39ت م0186