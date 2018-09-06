بيروت 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن قوات نظام الأسد أخضعت النازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك بريف دمشق لإجراءات أمنية مشددة .وأكدت المجموعة في بيان عن مكتبها في بيروت أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية تعمل على عرقلة عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيم اليرموك ولا تسمح لهم بالعودة إلا بعد مراجعة الأفرع الأمنية .وأوضحت أن نظام الأسد طلب من سكان مخيم اليرموك موافقة مسبقة من مقر تابع لأجهزته الأمنية في شارع الثلاثين في محيط المخيم وتقديم أوراقهم الثبوتية قبل العودة إلى منازلهم .مما يذكر أن نسبة الدمار التي لحقت بمباني وحارات مخيم اليرموك وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة، ونسبة الخراب وعمليات النهب والتعفيش وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة من منازل المخيم.// انتهى //17:43ت م0187