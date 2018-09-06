أحد المسارحة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية التابع لمخافظة أحد المسارحة اليوم , توزيع "100"حقيبة المدرسية على أبناء وبنات المستفيدين من خدماتها في مختلف المراحل الدراسية.وأوضح رئيس الجمعية علي بن عثمان حكمي أن تنفيذ مشروع توزيع في كل عام يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على أفضل الخدمات للأيتام وأبناء الأرامل وغيرها من أسر المستفيدين وكل ما يحتاجون إليه ومد يد العون لهم بتوفير كل ما يلزمهم لإكمال تعليمهم والنهوض بمستقبل مشرق عامر بالنجاح والتفوق ، مثمنا جهود الجهة الداعمة للمشروع.//انتهى//17:49ت م0188